Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen ein 10 Jahre alter Junge, als er beim Überqueren der Fahrbahn in der Welschneureuter Straße von einem Auto touchiert wurde und dabei nur leichte Verletzungen davontrug. Gegen 7.25 Uhr tritt der Junge, ohne zu schauen, hinter einem geparkten VW-Bus auf die Fahrbahn und wird hierbei von einem vorbeifahrenden Auto gestreift. Der 10-Jährige wird leicht verletzt und klagte im Anschluss über Schmerzen im Fuß. Vorsorglich wurde der junge Mann durch den alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.