Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr sind ein 19-jähriger Autofahrer und seine 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, geriet der Audi A1 des 19-Jährigen – vermutlich aufgrund Starkregen und überhöhter Geschwindigkeit – auf der A659 in Höhe Viernheim ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Grünstreifen. Laut Polizei flog der Wagen rund 80 Meter durch die Luft, touchierte dabei mehrere Bäume, prallte am Boden ab und flog erneut 20 Meter durch die Luft. Danach schlug der Wagen in einem Baum ein und blieb kopfüber darin hängen. Der 19-Jährige und seine 20-jährige Beifahrerin konnten durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug, welches durch einen Kran geborgen werden musste, entstand Totalschaden. Der Verkehrsdienst Mannheim soll nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte.