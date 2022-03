Ein Auto hat sich am Sonntagnachmittag in der Waldstraße in Schopp selbstständig gemacht. Die Halterin des VW Golf hatte ihren Wagen gegen 15 Uhr in der Straße abgestellt, berichtet die Polizei. Weil kein Gang eingelegt und die Handbremse nicht vollständig angezogen war, rollte das Auto rückwärts die Straße hinab. Nach etwa 200 Metern endete die unbeabsichtigte Fahrt. Der Wagen prallte gegen einen Steinbrunnen in einem Vorgarten und kam zum Stehen. Verletzt wurde niemand.