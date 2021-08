Eine Autofahrerin ist am Samstag gegen 15.30 Uhr in Heiligenstein mit ihrem Pkw aus Versehen in eine geschlossene Garage gefahren und hat dort die Hausbewohnerin verletzt. Das berichtet die Polizei Speyer. Die 47-Jährige habe das Gaspedal statt die Bremse betätigt und dann den Wagen vor Schreck nicht mehr stoppen können. Sie sei geradeaus über die Straße in die gegenüberliegende Garage gefahren und habe die Bewohnerin zwischen Auto und Wandregalen eingeklemmt. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus dieser Lage befreit und vom Rettungsdienst erstversorgt und in eine Unfallklinik gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf circa 8000 Euro.