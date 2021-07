Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro waren am Dienstag die Folgen eines Unfalls mit einem Rettungswagen auf der B 36 bei Rheinstetten-Forchheim nahe Karlsruhe. Aufgrund von Sperrungen und Umleitungen gab es laut Polizeibericht auf den Ausweichstrecken erhebliche Staus und Behinderungen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 16.30 Uhr ein Pkw-Fahrer von der Umgehungsstraße nach links in Richtung Karlsruhe auf die B 36 abbiegen. Gleichzeitig war das Rettungsfahrzeug mit Sondersignal auf der B 36 in Richtung Rastatt unterwegs und wollte den Einmündungsbereich überqueren. Dabei stieß der Pkw gegen das rechte Heck des Rettungswagens, der auf dem Mittelstreifen aufsetzte, zur Gegenfahrbahn schleuderte und dort auf der Seite liegen blieb. In dem Rettungsfahrzeug wurden alle drei Insassen nur leicht verletzt, ebenso der Beifahrer im Pkw. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

Flüssigkeiten ausgelaufen

Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten musste die Fahrbahn nass gereinigt werden. Erst gegen 19 Uhr waren nach Mitteilung der Polizei alle Fahrstreifen wieder frei.

Zur Klärung der genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0721 944840 bei der Autobahnpolizei zu melden.