In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.30 Uhr, ist es in der Holidayparkstraße in Haßloch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei der ein Auto gegen einen Baum prallte. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, weil er einem überholenden Autofahrer aus dem Gegenverkehr ausweichen wollte. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort. Am Unfallwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Polizei sucht Zeugen

Der Autofahrer, der durch sein Überholmanöver den Unfall verursacht hat, fuhr einfach in Richtung B39 weiter. Die Polizei sucht nach ihm. Bislang ist bekannt, dass es sich um einen dunklen PKW mit Stufenheck sowie Xenon- oder LED- Beleuchtung handeln soll. Gegen den flüchtigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Haßloch bittet um Zeugenhinweise.