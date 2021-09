Auf 15.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden bei einem Verkehrsunfall vom Mittwochnachmittag, 29. September, in Bexbach. Kurz nach 16 Uhr sei dort in der Hochstraße ein Auto mit HOM-Nummernschild gegen einen Rettungswagen mit St. Wendeler Kennzeichen geprallt. Der Einsatzwagen habe in jenem Moment mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht mehrere Autos überholt, die am rechten Straßenrand Platz machten. Unvermittelt sei eines der Autos nach links gezogen, um noch in die Hochwiesmühlstraße abzubiegen. Dabei stieß es gegen den Rettungswagen. Niemand sei bei dem Unfall verletzt worden.