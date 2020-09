Die Autobahn 8 bei Neunkirchen musste nach einem Unfall am Mittwochmorgen, 23. September, in Höhe der Ausfahrt Spiesen kurzzeitig voll gesperrt werden. Laut Polizei war gegen 5.30 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin auf der A8 in Richtung Luxemburg unterwegs, als ihr Renault gegen einem litauischen Lastzug stieß. Dessen 60-jähriger Fahrer aus Belarus habe die Fahrspur gewechselt, ohne auf den daneben fahrenden Pkw der Frau zu achten. Diese wurde leicht verletzt und beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Am Renault entstand Totalschaden. Zur Absicherung, Räumung und Reinigung der Unfallstelle wurde die Autobahn gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.