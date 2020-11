Auf der B47 ist am Montagabend um 19.40 Uhr in Höhe Göllheim (Donnersbergkreis) ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 72 Jahre alte Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass der Mann zu schnell unterwegs war.