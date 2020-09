Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Wildschwein am Dienstag, 21.40 Uhr, auf der Autobahn 65 in Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord ist ein Gesamtschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstanden. „Glück im Unglück“ hatten die beiden 35 Jahre alten Männer, die mit dem Wagen in Richtung Karlsruhe unterwegs waren: Sie blieben unverletzt, teilt die Polizei mit. Bei der Kollision mit dem Tier verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und knallte gegen die Schutzplanke. Am Wagen entstand Totalschaden, das Wildschwein hat den Unfall nicht überlebt. Ein Fahrstreifen musste für die Dauer von knapp drei Stunden gesperrt werden. Es kam laut Polizei zu leichten Verkehrsbehinderungen.