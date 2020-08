In der Nacht auf Samstag gegen 3.15 Uhr ist auf der K19 zwischen Wahnwegen und Konken im Kreis Kusel ein Auto ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte vor Ort festgestellt, dass das Auto zuvor gegen einen Baum geprallt war. Unweit der Unfallstelle in einem Maisfeld fand die Polizei einen leicht verletzten 22-Jährigen, der alkoholisiert war. Der junge Mann bestritt, dass er das Fahrzeug gefahren habe. Doch weitere Personen konnten in der Nähe der Unfallstelle nicht gefunden werden. Dem Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit 24 Kräften sowie der Rettungsdienst im Einsatz.