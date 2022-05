Eine Anwohnerin hörte am Samstag gegen 20.30 Uhr komische Geräusche vom Waldparkplatz in der Burgstraße in Annweiler und schaute nach. Dort bemerkte sie ein wegfahrendes Fahrzeug, von dem sie sich das Kennzeichen merkte, und frische Beschädigungen an einem geparkten Auto. Sie verständigte die Polizei. Diese leitete eine Fahndung ein und konnte zwei Männer als Täter ermitteln. Diese hatten laut Polizei den geparkten Wagen mit ihren beiden Softair-Pistolen beschossen. Die beiden täuschend echt aussehenden Waffen wurden sichergestellt. Nicht zuletzt waren beide Täter erheblich alkoholisiert. Den Fahrer erwartet neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.