Einen großen Schreck haben Passanten am Samstagmorgen gegen 10 Uhr in der Fußgängerzone von Bingen bekommen. Wie die Polizei in Bingen informierte, fuhr ein Auto durch die Fußgängerzone. Weil der Fahrer immer wieder mit quietschenden Reifen anfuhr und auch den Motor aufheulen ließ, sprangen Passanten aus Angst zur Seite. Zwei Männer saßen in dem Wagen, der nicht gezielt auf Menschen gesteuert wurde. Zeugen schilderten der Polizei gegenüber, dass die beiden Männer sich über die Fußgänger amüsierten und lachten. Zeugen meldeten sich laut Dienststellenleiter Bernd Gemünden zwar nicht. Beamte der Polizeiinspektion Bingen sprachen in der Folge aber mit sieben Zeugen, allesamt Gewerbetreibende oder Standbetreiber, die den Vorgang alle ähnlich schilderten. Vom Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen dunklen Kleinwagen mit Schweizer Kennzeichen handelte. Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen 19-Jährigen, der als einer der beiden Fahrer in Frage kommt. Um Hinweise bittet die Polizei Bingen unter Telefon 06721/905-0.