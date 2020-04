Glück im Unglück hatte am Mittwochnachmittag ein Autofahrer, der ohne die Handbremse zu ziehen oder einen Gang einzulegen, sein Fahrzeug verlassen hatte. Das hat sich nämlich selbstständig gemacht und ist rückwärts über die Schillerstraße gerollt. Durch ein Brückengeländer wurde das Auto schließlich gestoppt und damit Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei am Abend mitteilt, beobachte ein Passant das Geschehen und meldete es den Beamten gegen 13.50 Uhr. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen abgesichert und schließlich abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde hierzu für rund 15 Minuten gesperrt. Am Fahrzeug und am Brückengeländer entstand geringer Sachschaden. Neben den Kosten für den Abschleppdienst erwartet den Fahrzeughalter ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro.