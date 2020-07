Bei einem Unfall am Sonntagvormittag in der Ludwigshafener Raschigstraße hat sich ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe der Fahrer sich selbst aus dem Wagen befreien können. Er sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Am Sonntagmorgen waren Polizei und Rettungskräfte im Bereich der Raschigstraße im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob noch andere Fahrzeuge oder Personen beteiligt waren, ist derzeit noch unklar. Wir berichten weiter.