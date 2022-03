Ein erheblich beschädigtes Auto am Rathaus, aber zunächst keine Spur von den Insassen – diese Situation fand die Polizei am frühen Mittwochmorgen gegen 2.40 Uhr in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt vor. Nur ein Zeuge war vor Ort, der den Wagen gemeldet hatte. Die beiden verletzten Fahrzeuginsassen, 24 und 29 Jahre alt, konnten laut Polizei im Laufe der Nacht ermittelt werden, machten aber keine Angaben, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt fuhr. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Die Polizei teilt aufgrund der Spurenlage mit, dass der Wagen wohl in Richtung Ortszentrum gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein muss. Der Pkw krachte gegen die Hausfassade der Gemeindeverwaltung. Die Staatsanwaltschaft hat ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben und das Auto sichergestellt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Hinweise zum Fahrer oder zur Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.