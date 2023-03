Ein brennendes Auto musste die Freiwillige Feuerwehr Frankenthal am Montagnachmittag auf der L523, der Straße zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim, löschen. Die Helfer seien um 17.24 Uhr alarmiert worden, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Als sie eingetroffen seien, habe das Auto, ein Mercedes, bereits lichterloh gebrannt. Der Fahrer, der das Problem während der Fahr bemerkt hatte, habe das Auto noch rechtzeitig anhalten und aussteigen können; er sei unverletzt gewesen. Die Feuerwehr löschte sowohl das Auto und konnte verhindern, dass die Flammen sich auf dem Grünstreifen und nahe Gebüsche ausbreiteten. Es habe Behinderungen im Berufsverkehr gegeben, so die Feuerwehr. Die Polizei ermittele zur – noch unbekannten – Ursache und zur Höhe des Schadens.