[Aktualisiert: 10:45 Uhr] Drei Menschen sind bei einem Autounfall im Süden von Sachsen-Anhalt in der Nacht auf Montag gestorben. Dabei handelte es sich um zwei Frauen und einen Mann, alle Anfang 20, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto war mit fünf Personen auf der Landstraße 204 bei Naumburg unterwegs. Der 43-jährige Fahrer kam gegen 2.15 Uhr in einer Doppelkurve von der Fahrbahn ab und stürzte einen Hang hinunter. Drei der Insassen starben noch am Unfallort. Das 43-Jährige und eine weitere - 18-jährige - Insassin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Kenntnisstand war kein weiteres Fahrzeug beteiligt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Polizeibeamten hätten Hinweise auf Alkoholkonsum beim Fahrer festgestellt, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis mit. Das Ergebnis der Blutprobe stehe noch aus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten noch.

Die Unfallaufnahme laufe noch immer. Im Anschluss an die Bergung des Pkws müssten noch Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernt werden. Die Straße blieb zunächst gesperrt.