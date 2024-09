Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 12.10 Uhr in Linkenheim-Hochstetten ereignet. Nach Angaben der Polizei stieß ein Audi auf der Hauptstraße mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 51-jährige Fahrer des Audis wollte nach links in die Straße „Römeräcker“ einbiegen, als es zur Kollision kam.

Der 21-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Hauptstraße ist derzeit für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe ermittelt.