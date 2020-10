Ein mit etwa 100 Personen besetzter DB-Linienbus ist am Montagmorgen auf der B 535 in Höhe des Kurpfalzhofs mit einem Pkw kollidiert. Nach ersten Informationen fuhr der Linienbus 717 an der Haltestelle Kurpfalzhof in Richtung Heidelberg los. Eine Frau, die mit ihrem BMW vom Kurpfalzhof kommend zur B5353 in Richtung Heidelberg auffahren wollte, missachtete offenbar die Vorfahrt des Linienbusses und kollidierte mit diesem. Dabei wurde der BMW gegen die Leitplanke gedrückt. Verletzte gab es keine. Die Fahrgäste stiegen an der Unfallstelle in einem anderen Bus und konnten ihre Fahrt fortsetzen. Die Autofahrerin hatte sich leicht an der Hand verletzt. Der schwer beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.