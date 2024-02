In dem Auto, das am Montag gegen 14.50 Uhr in Bobenheim-Roxheim in Silberseenähe verunglückt und in der Isenach gelandet ist, waren nicht mehr als zwei Insassen. Das hat die Polizei am Dienstagvormittag mitgeteilt, nachdem sie am Montag nicht sicher war, ob eine dritte Person im Wagen saß und womöglich ertrank. Nachdem der graue Opel mit RP-Kennzeichen mittels Kran geborgen wurde, herrsche Klarheit, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion Frankenthal. Ein Mann im Alter von 35 Jahren sei bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, er weigere sich immer noch, die Identität der zweiten Person preiszugeben, die laut Zeugen zu Fuß verschwand. Auch sei die Unfallursache noch nicht ermittelt. Die Beamten bitten weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Dafür stehen die Telefonnummer 06233 3130 und die E-Mail-Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de zur Verfügung.