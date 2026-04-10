Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag auf der L484 zwischen Obersimten und Niedersimten in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, meldet die Polizei. Eine 19-jährige Fahrerin war mit ihrer 20-jährigen Beifahrerin in Richtung Niedersimten unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor, die Leitplanke touchierte und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Die 23-jährige Fahrerin des anderen Wagens und ihr 27-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Der Beifahrer, der aus dem Landkreis Pirmasens stammt, musste schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, ist aber außer Lebensgefahr. Die beiden Fahrerinnen und die Beifahrerin des ersten Autos erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme blieb die L484 voll gesperrt. rhp