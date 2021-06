Beim Brand eins Autos ist in der Nacht zum Samstag eine 37-jährige Frau in Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) leicht verletzt worden. Laut Polizei geriet das Fahrzeug vermutlich wegen eines technischen Defekts an der Abgasanlage in Brand. Alle fünf Insassen konnten den Wagen eigenständig verlassen. Lediglich die 37-Jährige musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.