Das Auto einer 51 Jahre alten Frau hat am Samstagmorgen in Grünstadt während der Fahrt begonnen zu brennen. Die Frau habe in den frühen Morgenstunden gerade auf den Parkplatz ihrer Arbeitsstelle fahren wollen, als ihr aufgefallen sei, dass die Tankanzeige sehr schnell fiel, so die Polizei. Dann sei Rauch aus der Motorhaube gekommen. Sie habe gerade noch anhalten und aussteigen können, als das ganze Auto Feuer gefangen habe.

Das Auto sei komplett ausgebrannt; die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, so die Polizei weiter. Ein zweites Fahrzeug, das in einer nahen Hofeinfahrt stand, sei durch die Hitze beschädigt worden.

Der Grund für das Feuer ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand; das Wrack wurde abgeschleppt.