Am Dienstag rückten Polizei und Feuerwehr gegen 9.30 Uhr wegen eines brennenden Autos aus.

Wie die Polizei mitteilte, war die 63-jährige Fahrerin des Wagens Im Grubenteich in Richtung Mölschbacher Straße unterwegs, als sie eine Rauchentwicklung im Motorraum wahrnahmen. Sie hielt in der Saudentalstraße an und verließ sofort das Fahrzeug. Danach schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es wird vermutet, dass die Ursache für das Feuer ein technischer Defekt war. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt.