Ein Auto ist am Dienstagabend auf der A65 in Richtung Süden kurz vor der Ausfahrt Schifferstadt abgebrannt. Das Feuer führte wegen des dichten Rauchs zu Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen, in Richtung Süden bildete sich laut Polizei ein langer Stau.

Der Ford Focus sei gegen 18.50 Uhr in Brand geraten, kurz nachdem der 65 Jahre alte Fahrer auf dem Standstreifen angehalten hatte, schreibt die Polizei. Warum das Auto zu brennen begann, ist unbekannt. Die Polizei beklagt, dass die Fahrer im Stau hinter dem Brand keine Rettungsgasse bildeten, weshalb Einsatzfahrzeuge Probleme gehabt hätten, zu dem Brand zu kommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt habe das Feuer gelöscht; die Fahrbahn Richtung Norden und der linke Fahrstreifen Richtung Süden hätten bald wieder freigegeben werden können, der rechte Fahrstreifen Richtung Süden sei erst um 20.30 Uhr wieder frei gewesen.