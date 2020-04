In der Nacht auf Montag ist ein 64-Jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst in eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz vor 2 Uhr in Altlußheim auf der Rheinhäuser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs als er im Einmündungsbereich Rheinhäuser-/Hauptstraße geradeaus weiterfuhr und mit der Hauswand kollidierte. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und konnte erst geborgen werden, nachdem die Feuerwehr das Dach des Fahrzeugs geöffnet hatte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ortsdurchfahrt kurzzeitig gesperrt

An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ortsdurchfahrt in Altlußheim musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Zu den Hintergründen ermittelt nun der Verkehrsdienst Mannheim.