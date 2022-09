Im baden-württembergischen Malsch ist es am Sonntagmorgen zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Nach RHEINPFALZ-Informationen war ein Autofahrer mit seinem Mercedes gegen 11 Uhr in eine Menschengruppe gefahren, die sich vor der Letzenbergkapelle versammelt hatte. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, hieß es in einer ersten Meldung vor Ort.

Ein Polizei-Sprecher bestätigte, dass bei dem Unfall die Beifahrerin in dem Mercedes leicht sowie ein älterer Spaziergänger schwer verletzt worden sind. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.