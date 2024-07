Ein Kind ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Neustadt leicht verletzt worden. Um kurz vor 1 Uhr kam eine 39-Jährige mit ihrem Auto auf Höhe des Saalbaus in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilt. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto, in dem zwei Erwachsene und zwei Kinder fuhren. Durch den Zusammenprall drehte sich das entgegenkommende Auto um 180 Grad. Das Auto der 39-Jährigen kam nach links von der Straße ab und setzte auf einem Betonpoller auf. Ein Kind wurde durch den Zusammenprall nach Angaben der Polizei leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Bei der 39-Jährigen konnte ein Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach einem Atemalkoholtest zeigte sich ein Wert von 1,39 Promille. Deshalb wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein sichergestellt. Da die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten sie abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.