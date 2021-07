Nach einem Unfall am Donnerstag in Worms zwischen einem Auto und einem dreijährigen Kind auf einem Cityroller, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Laut den Beamten rollte der Fahrer des gesuchten Autos gegen 12 Uhr in der Eisbachstraße eine Hofausfahrt heraus und übersah das Kind auf dem Gehweg. Der Fuß des Kindes ist laut Polizei von einem Reifen des Wagens überfahren worden. Die Eltern fuhren mit ihrem verletzten Sprössling sofort ins Krankenhaus und haben wohl deshalb vergessen, die Personalien mit dem Unfallfahrer auszutauschen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241/8520 zumelden.