Verletzt ins Krankenhaus gebracht worden ist am Donnerstagabend eine 35-Jährige nach einem Unfall in der Gartenstadt. Laut Polizei überquerte sie um 21 Uhr an der Einmündung des Schlehengangs zur Raschigstraße die Straße. Ein 62-jähriger Autofahrer, der in den Schlehengang abbiegen wollte, übersah die Frau. Es kam zum Zusammenstoß und die 35-Jährige stürzte.