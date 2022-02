Ein Auto hat am Montagmorgen auf dem Gelände einer Waschanlage in Mannheim-Schwetzingerstadt einen Zaun durchbrochen und drei parkende Fahrzeuge auf dem angrenzenden RNV-Betriebsgelände beschädigt. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Fahrerin wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Erkenntnisse zur Unfallursache liegen bislang nicht vor.