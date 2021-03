Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch um 13.30 Uhr auf der B9 in Höhe der Abfahrt Verwaltungshochschule ein Auto in Brand. Beide Fahrspuren von Speyer in Richtung Germersheim mussten für die Löscharbeiten für circa 30 Minuten gesperrt und der Verkehr über die B39 abgeleitet werden, teilte die Polizei mit. Der Pkw brannte völlig aus, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Schätzungen zufolge beläuft sich der entstande Sachschaden auf 8000 Euro. Eine Fahrspur blieb für mehrere Stunden gesperrt, was für weitere Verkehrsbehinderungen sorgte. Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei waren im Einsatz.