Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag, 14.45 Uhr, ein 27-jähriger Autofahrer auf der A61, Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Ausfahrt Schifferstadt auf einen Lastwagen aufgefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde der 68-jährige Lkw-Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Die vier Insassen des Autos, eine Familie mit zwei Kindern aus dem Raum Stuttgart, wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Weil laut Polizeibericht zuvor unklar war, wie schwer die Unfallbeteiligten verletzt waren, wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Damit dieser landen konnte, musste die Fahrbahn zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Infolge der Sperrung und der anschließenden Bergung des Unfallwagens kam es zu einem langen Stau.

Feuerwehr vor Ort

In diesem Stau geriet laut Polizei – vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum – ein weiteres Auto, das nicht am Unfall beteiligt war, in Brand. Die Feuerwehr, die noch wegen des Unfalls vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.