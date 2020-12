Im „Drive-In“ einer Imbisskette ist am Donnerstagabend in Pirmasens das Auto eines 63-Jährigen aus dem Kreis Südwestpfalz in Brand geraten. Laut Polizei drang plötzlich Rauch aus dem Armaturenbrett. Als der Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin den Wagen verließen, habe auch schon der Innenraum zu brennen begonnen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude des Schnellrestaurants sei kein Schaden entstanden. Es habe kurzfristig zum Lüften geräumt werden müssen.