Vermutlich ein technischer Defekt hat am Montagabend auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau zu einem Autobrand geführt. Laut Polizei bemerkte der 27-jährige Fahrer eine starke Rauchentwicklung im Motorraum und hielt auf dem Standstreifen an. Unmittelbar nachdem der Mann und seine beiden Mitfahrer den Wagen verlassen hatten, habe der BMW bereits Feuer gefangen. Das Auto brannte völlig aus. Während der Löscharbeiten war die A6 in Richtung Mannheim gesperrt.