Es hätte schlimmer kommen für das elfjährige Kind, das am Montag gegen 7.50 Uhr unvermittelt die Hauptstraße in Hochdorf-Assenheim überquerte. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Autofahrer gerade noch bremsen. Dennoch blieb sein Fahrzeug auf dem Fuß des Kindes stehen, es wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Sachschaden.