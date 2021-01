Auf dem Dach gelandet ist ein Auto bei einem Unfall am Montag, 13.25 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Iggelheimer Straße. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat der 56-jährige Fahrer aus Speyer die Kontrolle über den Opel vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verloren. Noch auf dem Parkplatz habe er das Auto plötzlich stark beschleunigt und sei gegen einen Zaun gefahren. „Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen“, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass der Mann unmittelbar zuvor einen Krampfanfall erlitten hatte. Er sei durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Andere Personen seien auf dem Parkplatz zum Glück nicht gefährdet worden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro am Auto und 1500 Euro am Zaun geschätzt.