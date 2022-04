Nach dem Brand eines Autos auf der A6 bei Grünstadt meldet auch die baden-württembergische Polizei einen Autobrand – auf der selben Autobahn, dieses Mal zwischen Mannheim-Neckarau und Schwetzingen. Kurz nach 20 Uhr sei der Brand eines Autos auf der Spur Richtung Norden gemeldet worden, teilt das Mannheimer Polizeipräsidium mit. Die Autobahn habe wegen der starken Rauchentwicklung in beide Richtungen gesperrt werden müssen. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend noch an. Warum das Auto brannte, ist noch nicht bekannt, die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Verletzte gab es nicht.