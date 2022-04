Ein BMW ist am Dienstag auf der A6 bei Grünstadt komplett ausgebrannt. Laut Polizei hatte der 27 Jahre alte Fahrer, der auf der Autobahn Richtung Kaiserslautern unterwegs war, Rauch an seinem Auto bemerkt und war an der Anschlussstelle Grünstadt abgefahren. Er habe den Wagen dann noch am Straßenrand abstellen und unverletzt aussteigen können, so die Polizei weiter – konnte dann aber nur noch zusehen, wie das Auto in Flammen aufging. Auch die Feuerwehr konnte nur noch die Reste löschen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Ausfahrt Grünstadt musste kurzzeitig voll gesperrt werden, die Überreste des Autos wurden vom Abschlepper mit einem Kran aufgeladen.

Kurz danach meldete die Polizei den Brand eines Autos auf der A6 bei Schwetzingen.