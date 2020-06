Auf der B9 ist am Mittwochmorgen in Höhe der Auffahrt Rehhütte in Fahrtrichtung Speyer ein Auto ausgebrannt. Der78-jährige Fahrer hatte Rauch aus der Motorhaube des Wagens aufsteigen gesehen und das Auto auf dem Beschleunigungsstreifen abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, blieb er unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Auto enstand Totalschaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.