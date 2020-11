Vermutlich wegen eines technischen Defektes hat am Dienstagabend auf der B47 ein Auto gebrannt. Laut Schilderung der Feuerwehr war das Fahrzeug vor 20 Uhr in Richtung Eisenberg unterwegs, als in Höhe der Abfahrt Göllheim im Motorraum ein Schaden entstand. Auslaufendes Motorenöl sei wahrscheinlich auf die Abgasanlage gelaufen und geriet in Brand geraten. Der Fahrer konnte rechtzeitig sein Fahrzeug auf der Ausfädelspur zum Stehen bringen; er blieb unverletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Göllheim, Dreisen und Eisenberg. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.