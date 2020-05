(Aktualisiert 15 Uhr) In der Nacht zum 1. Mai ist in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Mercedes-S-Klasse völlig ausgebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand, die Feuerwehr konnte das Feuer am frühen Morgen schnell löschen. Durch die Flammen wurden zwei weitere Fahrzeuge leicht beschädigt. Am Mercedes war den Polizeiangaben zufolge eine Scheibe eingeschlagen worden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Ob ein möglicher Zusammenhang mit dem Datum 1. Mai besteht, an dem es in Deutschland oft vielerorts zu Demonstrationen und Krawallen kommt, dazu machte die Polizei auf Nachfrage am Freitagmorgen keine Angaben. Abgesehen vom Autobrand sei die Nacht im Raum Heidelberg und im Raum Mannheim ruhig verlaufen. Es habe es keine Vorfälle gegeben, die den Demonstrationen zum 1. Mai zugeordnet werden könnten.