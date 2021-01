Ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 8.30 Uhr morgens in Speyer-Süd ereignet hat. Nach Angaben der Polizei übersah ein 43-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Am neuen Rheinhafen/Heinkelstraße das Fahrzeug eines 20-jährigen Mannes, der eigentlich Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer laut Polizei unverletzt blieben. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.