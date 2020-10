Am Sonntag gegen 2.30 Uhr ist die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal unter der Einsatzleitung von Kevin Wagner zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Ohmbach alarmiert worden, um eine Unfallstelle auszuleuchten. Wie die Feuerwehr mitteilte, bot sich vor Ort folgende Lage: Ein Fahrzeug aus Richtung Ohmbach kommend war kurz vor Herschweiler-Pettersheim bei Krottelbach von der L350 abgekommen, hatte sich überschlagen und war wieder auf den Rädern zum Stehen gekommen. Weder der Fahrer noch sonstige mögliche Insassen waren aufzufinden, weshalb die Kollegen der Feuerwehr und die der Freiwilligen Feuerwehr das Fahrzeug und die Umgebung mit einer Wärmebildkamera absuchten. Die Suche blieb jedoch ergebnislos. Nach rund zwei Stunden wurde der Einsatz beendet. Die Polizei informierte, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Hyundai handelt und dass an der Halteranschrift niemand angetroffen wurde. Die Ermittlungen dauern an.