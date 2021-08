Schwerer Unfall am frühen Dienstagmorgen auf der B9 bei Speyer: Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße wollte laut Polizei um 2.57 Uhr mit seinem VW Golf aus Norden kommend auf die Ausfahrt Dudenhofen/Neustadt auffahren und verunglückte dabei. Der Wagen geriet dem Bericht zufolge aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, pflügte durch den Grünstreifen und überfuhr mit den linken Reifen die Leitplanke, sodass sich der Pkw überschlug. Der Fahrer habe dem ersten Anschein nach nur eine oberflächliche Schnittwunde an der linken Hand erlitten, sei aber vorsichtshalber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Leitplanke auf 50 Metern sowie ein Leitpfosten und ein Verkehrsschild seien beschädigt worden. „Anhaltspunkte für eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung ergaben sich nicht“, so die Polizei über den Fahrer. Infolge des Unfalls seien Betriebsstoffe ausgelaufen, was einen Einsatz der Feuerwehr und der Straßenmeisterei erforderlich gemacht habe. Das Auto (Sachschaden: rund 10.000 Euro) sei abgeschleppt worden.