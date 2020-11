Ein 19-Jähriger hat sich am Freitagmorgen auf der A62 kurz vor der Ausfahrt Kusel mit seinem Auto überschlagen, als er versucht hat einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Wie die Polizei am Samstag weiter berichtet, hatte der Opel-Fahrer beim Überholen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen die Schutzplanken gefahren. Anschließend habe er sich überschlagen und sei in der Böschung liegen geblieben. Der Autofahrer sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.