Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hat sich in Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis mit ihrem Wagen überschlagen. Die Fahrerin und ihre drei Mitfahrer seien bei dem Unfall am späten Dienstagabend verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Wagen sei auf dem Parkplatz eines Supermarktes wegen eines Bedienfehlers ungewollt losgerollt, gegen ein geparktes Auto geprallt und habe sich anschließend auf einem Grünstreifen überschlagen. Dort sei der Wagen auf dem Dach liegengeblieben.

Der Unfall sei vergleichsweise glimpflich ausgegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Person habe leichte, die anderen mittelschwere Verletzungen erlitten. Gegen die 20-Jährige, die keinen Führerschein hat, wurden laut Polizeiangaben Ermittlungen aufgenommen.