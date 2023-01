Gut gekämpft, viel Pech und letztlich in vier Sätzen verloren: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 25-Jährige verlor sein Match am Donnerstagmorgen deutscher Zeit gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh mit 7:6 (7:1), 4:6, 3:6, 2:6 und verpasste damit erstmals seit seinem Debüt 2016 die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers im Melbourne. Siebeneinhalb Monate nach seiner schweren Fußverletzung im French-Open-Halbfinale war der Hamburger weit von seiner Topform entfernt – was aber auch nicht überrascht. Zverev fehlt Matchpraxis. Schon in der ersten Runde musste er gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas über fünf Sätze mühen.

Nun das nächste Marathon-Match, in dem Zverev erneut eine wechselhafte Leistung zeigte. Nach einem starken Beginn verlor er den Rhythmus und baute seinen anfangs nervösen Gegner mit Fehlern auf. Immer wieder suchte er den Blickkontakt zu seiner Box, in der auch Lebensgefährte Sophia Thomalla saß und ihn unterstützte. Der Hamburger hatte auch Pech bei einigen Netzrollern seines Gegners. Immer wieder versuchte Zverev, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Doch es gelang nicht.