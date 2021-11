Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow haben sich am Donnerstag mindestens 19 Länder, darunter große Treibhausgas-Emittenten wie die USA und Kanada, dazu bekannt, bis Ende 2022 aus der Finanzierung fossiler Energien im Ausland auszusteigen. „In Projekte zu investieren, die unvermindert von fossiler Energie abhängig sind, bringt sowohl soziale als auch wirtschaftliche Risiken mit sich“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der beteiligten Staaten.